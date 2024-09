Prima serata di Famigliein centro | si parte con giochi animazione e tanto sport per i più piccoli

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Simercoledì sera, dalle 20, con il primo dei due appuntamenti dedicati alle famiglie promossi dal Comune di Forlì in collaborazione con ilper le Famiglie della Romagna Forlivese, l’associazione Nati per Leggere, Nonno Banter 57 e l’associazione Cardiologia Forlivese. "In