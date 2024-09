Posticipi amari per Pianese e Arezzo | le toscane ko ad Ascoli e Pesaro

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 3 settembre 2024)– Doppia sconfitta per ledi serie C neidel lunedì del girone B. Ma di segno diverso. La, infatti, mette in scena un’ottima prestazione contro l’, l’anno scorso in serie B, e solo il miglior Livieri e un po’ di sfortuna impediscono il pareggio dopo la rete in apertura di Varone. Il duello personale con l’attaccante Mignani è vinto dal portiere dei bianconeri locali, che si esibisce in parate di ottima qualità. L’, invece, marca praticamente visita contro quella Vische aveva battuto nel primo turno di Coppa Italia. Dopo mezz’ora è già 2-0 e per gli amaranto è buio pesto. Vukovic praticamente inoperoso nell’arco del match e nel finale i locali calano anche il tris. Pochi giorni per recuperare per l’che già venerdì 7 settembre affronta in trasferta il Pineto.