Portogallo-Croazia giovedì 05 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici I lusitani ripartono dal Da Luz

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Europeo non è andato nella maniera sognata per il: dopo un percorso fantastico nelle qualificazioni, la Seleçao non ha mai pienamente convinto nel torneo e alla fine è uscita nei quarti di finale contro la Francia. Roberto Martinez è ancora alla guida della nazionale ed è pronto, con i suoi ragazzi, a ripartire dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e