Porsche Carrera Cup Italia | per Ebimotors ci sarà anche Papi ad Imola

(Di martedì 3 settembre 2024) Quarto appuntamento stagionale per laCup2024. Si torna per la seconda volta quest’anno ad. Sul veloce, ma molto tecnico, circuito situato sulle rive del fiume Santerno (lungo 4.909 metri), vedremo le consuete due gare del sabato e della domenica. Le veloci coupè tedesche saranno in pista nelle giornate del 6, 7 ed 8 settembre.schiererà al via una terza vettura, con al volante Cosimo(numero 18,– CentroVarese)., già conosciuto per aver corso tante gare con il team di Enrico Borghi,impegnato nelle classifiche PRO e Rookie. Oltre 30 le auto attese ai nastri di partenza per una competizione chealtamente spettacolare.