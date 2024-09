Pochi pediatri Sette in meno all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Si avvicina la situazione di emergenza al reparto dia dell’ospedale dove, con i due pensionamenti in arrivo, l’organico sarà carente di 7 professionisti. Di fatto potrebbero restare in servizio solo la primaria Lidia Decembrini ed una unica specialista su una pianta organica che prevede 9 strutturati. Ed è chiaro che non si potrà continuare con l’attuale sistema a causa del quale i buchi vengono coperti con liberi professionisti esterni e"prestati" ddi Voghera o da altre aziende in convenzione. Un certo ottimismo era arrivato dal penultimo concorso di febbraio grazie al quale sembrava essere possibile coprire i quattro posti a disposizione: tutte le specializzande che hanno partecipato, 5 in tutto, sono risultate idonee. Ma successivamente tutte hanno preferito rinunciare.