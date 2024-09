Plastino | Inzaghi lavora sulla testa dei calciatori Ricordo questo dei suoi inizi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Micheleha esposto il suo pensiero in merito alle capacità da allenatore di Simone, ricordando un dettaglio dei. LA CRESCITA – Simoneè cresciuto, neianni all’Inter, in maniera tangibile da tutti i punti di vista. Le sue qualità nel far giocare bene la squadra sono sempre state evidenti, ma il valore aggiunto che le ultime stagioni hanno mostrato è stato decisivo per la sua definitiva maturazione come allenatore top a livello nazionale. Il fattore cui si fa riferimento è quello della mentalità, della convinzione trasmessa alla squadra di poter affrontare qualsiasi avversario senza temerne le potenzialità.lo si è visto nella finale di Champions League, persa contro il Manchester City per 0-1 nel 2023, da cui ha avuto avvio una nuova fase della sua esperienzapanchina dell’Inter.