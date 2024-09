Pietrelcina sesto incontro di spiritualità e politica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Laboratorio per la felicità pubblica e il Comune di– in partnership con Base Benevento, Argomenti2000 Associazione di amicizia, Cesvolab e Archeoclub-promuovono lunedì 9 settembre alle ore 18.00, presso Palazzo De Tommasi – Bozzi (Via Riella –), ilsul tema: “. Definizione e presentazione del Manifesto per la felicità pubblica”. Il programma dell’iniziativa è così articolato.