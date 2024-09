Peter Pan’s Neverland Nightmare | il violento trailer dell’horror

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 3 settembre 2024) E’ apparso in rete il primodi, il nuovo capitolo della particolare saga horror nota come Twisted Childhood Universe. Reduci dal successo di Winnie the Pooh: Blood and Honey e del suo sequel, i produttori del neonato franchise Twisted Childhood Universe hanno presentato in questi giorni il primodella reinterpretazione in chiave horror del celebre personaggio di fantasiaPan., diretto da Scott Jeffrey e vede in cabina di produzione la Jagged Edge Productions, sotto la distribuzione di ITN Studios.