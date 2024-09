Peste suina oltre 50mila maiali già abbattuti in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 3 settembre 2024) Nel nostro Paese al momento ci sono 24 focolai in atto negli allevamenti di suini Più disono statiina oggi per rallentare la diffusione della. Come scrive il Sole 24 Ore ormai non c'è giorno in cui non si scopra un nuovo focolaio e, quando in