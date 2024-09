Peschereccio affondato in pochi minuti a Rimini davanti a decine di persone incredule

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - È stata questione ditrascorsi da quando il“Genius” ha cominciato a inabissarsi a quando lo scafo è andato completamente sott’acquadi. È successo tutto intorno alle 21 di ieri sera, in via Destra del Porto all’altezza del bar Dalla Jole, dove il“Genius” si trovava ormai in disarmo da due anni e dove a causa di danni al motore attendeva la sua futura demolizione.03-09-2024 - AffondamentoGenius. © Manuel Migliorini / Adriapress. Ha pensato bene di accelerare i tempi il mare che, forse a causa di una tavola saltata, ha cominciato a riempire in fretta lo scafo del natante fino a farlo inabissare sino alla cabina.