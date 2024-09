Perseguita e minaccia la ex compagna che chiede l' intervento della polizia

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Divieto di avvicinamento per per un 41enne di Fondi sul quale pende già un'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina prevede anche l’applicazione del braccialetto elettronico ed è stato