Pensioni 2025 requisiti Quota 100 e Quota 103 raggiunti | chi va ora rischia contributivo?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 3 settembre 2024) Quest’oggi vi lasciamo direttamente alla domanda al Dott.Perfetto perché il quesito del nostro lettore Cosimo é stato posto con dovizia di particolari e non necessità dunque di ulteriori introduzioni. Il tema é sicuramente di interesse comune a molti facendo riferimento ad un caso in cui si sono giàper accedere alla pensione, in questo caso sia100 che la prima versione di103 quindi con calcolo misto, ma si é preferito continuare a lavorare avendo necessità di uno stipendio più alto avendo contratto impegni economici di lunga durata. Allo stato attuale Cosimo preoccupato dei vari rumors, si domanda se avrebbe comunque diritto alle precedenti misure, avendone cristallizzato in diritto, o sedi vedere cambiare le carte in tavola all’ultimo e avere poi raggiunta l’anticipata Fornero,42+10 mesi, spiacevoli incovenienti.