Pensavo che una coltellata sarebbe bastata | il folle piano del 17enne che ha sterminato la famiglia

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Era certo chebastato un fendente per togliere la vita a quelle persone che ormai vedeva "lontane”, come qualcosa che non sentiva più "suo”. Era sicuro che un solo colpostato sufficiente e, quando ha capito che non era così, ha infierito, quasi - in une atroce paradosso -