Parma sporcizia stratificata e ragnatele in cucina | multata una Rsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Salatissima multa per il responsabile di una Rsa nel Parmense a seguito dei controlli igienico-sanitari dei Nas e della Usl. Durante l’ispezione sono state scoperte delle carenze per quanto riguarda i locali adibiti alla preparazione e manipolazione dei pasti. Non solo: la presenza di numeroseavrebbe indicato una scarsa manutenzione degli ambienti. Oltretutto, è stata accertata una gestione non conforme dei rifiuti, in quanto mancava la documentazione relativa al corretto smaltimento degli oli esausti derivanti dalla preparazione dei pasti. La sanzione imposta al responsabile della struttura è di 1516 euro per tutte le regolarità riscontrate.