Paralimpiadi di Parigi J K Rowling ci ricasca e se la prende con l’azzurra transgender Valentina Petrillo | Imbrogliona dichiarata e orgogliosa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 3 settembre 2024) Non è bastata la denuncia della pugile oro olimpico Imane Khelif e nemmeno i post cancellati: la scrittrice di Harry Potter insiste e stavolta, durante ledi, J.K.se lacon, la velocista paralimpicaitaliana.è stata eliminata lunedì sera nella semifinale dei 400 metri di atletica leggera categoria T12, con disabilità visiva.ha scritto su X: «Perché tutta questa rabbia per l’ispiratrice? La comunità degli imbroglioni non ha mai avuto questo tipo di visibilità! Imbroglioni dichiarati e orgogliosi come ladimostrano che è finita la loro era. Che modello! Io dico che restituiamo le medaglie a Lance Armstrong e andiamo avanti».