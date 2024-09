Paralimpiadi 2024 scherma | Giordan conquista il bronzo nella sciabola maschile categoria A

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Sulla pedana centrale del Grand Palais, Edoardohato la medaglia diA ai Giochi paralimpici, in scena a Parigi. L’azzurro ha battuto in finale l’ucraino Andrii Demchuk – campione a Rio 2016 – in un assalto terminato per 15-7 a favore di. Si tratta di una rivincita per l’italiano, che proprio a Tokyo 2020 venne fermato da Demchuck ai quarti di finale. ÂilA SportFace.