Osimhen sbarcato a Istanbul nella notte accolto dai tifosi del Galatasaray

(Di martedì 3 settembre 2024)– Decine di migliaia dihannoVictorcome una vera e propria star. L’attaccante nigeriano è atterrato in Turchia, dove è stato subito protagonista della tipica coreografia del, il club con cui in giornata svolgerà le visite mediche prima di firmare un contratto fino a giugno 2025.arriva dal Napoli in prestito secco, con un ingaggio di 10 milioni di euro netti, interamente coperto dal club turco. All’arrivo,ha ritrovato il suo ex compagno Dries Mertens e ha parlato con entusiasmo alla stampa turca: “L’atmosfera è incredibile, è una sensazione fantastica essere qui davanti a una delle migliori tifoserie del mondo. Ci vediamo allo stadio, voglio far esplodere ia ogni gol.