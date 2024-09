Omicidio Alice Scagni i legali del fratello Alberto puntano allo sconto di pena | “Non ci fu premeditazione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 3 settembre 2024) Gli avvocati di, condannato in primo e secondo grado a 24 anni e sei mesi per l'della sorella, hanno presentato un ricorso alla Corte di Cassazione in cui sostengono che il delitto non fu premeditato. Se venisse accolto,potrebbe chiedere il rito abbreviato e beneficiare dellodi. La condanna potrebbe essere ridotta a 16 anni.