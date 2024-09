Olena Zelensky | 47 i morti causati dall' attacco russo a Poltava su una scuola e un ospedale Putin ci toglie la vita

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 3 settembre 2024) Uncontro un istituto scolastico e unnella regione di, in Ucraina, ha causato almeno 47e 206 feriti . Lo ha dichiarato la First Lady ucraina,Zelenska, sul social network X (ex Twitter). "Questa è una tragedia scioccante per tutta l' Ucraina . Il nemico ha colpito un istituto scolastico e un. Si sa già di 47e 206 feriti", ha scritto Zelenska,