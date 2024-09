Nuove ReVisioni all' Arena Eliseo la proiezione del film Il giardino delle vergini suicide

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Mercoledì 4 settembre all'alle 21 si terrà il secondo appuntamento di “(Re)Visioni - Meet the Classics!”, la rassegna estiva organizzata da Sunset con Tiresia Media, in collaborazione con Cineteca di Bologna e(Re)Visioni riporta in sala i capolavori del