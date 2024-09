Nuoto Barlaam Raimondi e Gilli in evidenza nelle batterie del day-6 alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono andate in archivio ledella sesta giornata di gare deldi Parigi 2024. L’Italia rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi cinque giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 21, con la seguente distribuzione: 7 ori, 4 argenti e 10 bronzi. Simonee Simone Ciulli si sono propostiheat dei 100 dorso S9 e solo il primo citato che in 1:04.81 ha avuto accesso all’atto conclusivo, nella graduatoria guidata da Yahor Shchalkanau (1:01.32). Ciulli 14° in 1:09.54. Nei 200 stile libero S4, Federico Cristiani (2:59.47) e Luigi Beggiato (3:02.88) hanno staccato il biglietto per la Finale con il terzo e il quinto tempo nella graduatoria guidata dall’israeliano Ami Omer Dadaon (2:52.30). Niente Finale nei 50 dorso S5 per Monica Boggioni (nona in 46.