Non rispetta orari e percorso | Quanti disagi con la navetta gratuita dell' Amat a Sferracavallo

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Asi registrano disservizi per il servizio gratuito88, che secondo la tabella di marcia ufficiale, dovrebbe passare dal parcheggio Schillaci, in via del Tritone e fare capolinea a Punta Barcarello, invece nonquesto. Inoltre la novitÃ