Nazionale | Kean paura passata Torna in gruppo E forse in campo contro la Francia

FIRENZE – Allarme rientrato, soprattutto per i tifosi della Fiorentina: Moiseha svolto oggi, 3 settembre 2024, a Coverciano, una sessione di allenamento di recupero per un leggero affaticamento muscolare. Il calciatore sarà regolarmente ingià da domani per proseguire la preparazione in vista degli impegni che attendono gli azzurrie Israele in