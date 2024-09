Nasce la filiera del riciclo degli pneumatici

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) – Bridgestone EMEA (Bridgestone), Gruppo BB&G e Versalis (Eni) hanno recentemente annunciato, in una nota ufficiale congiunta, di aver raggiunto un'intesa finalizzata alla creazione di unacircolare per trasformare glia fine uso (PFU) in nuovi. L'accordo mette insieme la capacità innovativa, l'esperienza e le competenze tecnologiche delle tre società puntando