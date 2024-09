Napoli | segue due ragazze e aggredisce con un crick l’autista che le difende

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 3 settembre 2024) All’alba di questa mattina, in via Provinciale San Gennaro, strada panoramica tra Agnano e Pozzuoli, un grave episodio di violenza ha visto coinvolto un autista di autobus della linea-Monte di Procida. L’uomo, intervenuto perre dueseguite da un automobilista molesto, è stato aggredito con un. L’inseguimento in strada e l’intervento delL'articoloduecon unche leTeleclubitalia.