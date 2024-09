Napoli SALUTA Osimhen | l’attaccante giocherà con il Galatasaray! Ecco le CIFRE e i DETTAGLI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 3 settembre 2024)Victornigerianola prossima stagione con il! Lee iVictorha deciso:la prossima stagione al. È fatta per il passaggio del nigeriano delal club turco. Secondo Fabrizio Romano l’ex capocannoniere della Serie A andrà in prestito in Turchia fino a giugno 2025.le ultime sulla