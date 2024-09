Myrta Merlino la risposta a Fedez | Tu e Chiara Ferragni avete cavalcato i media

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) –nella prima puntata di Pomeriggio Cinque ha risposto a, che quest’estate ha attaccato la trasmissione. “Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m**da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”. Parole che non sono piaciute alla conduttrice. “La mia squadra per me è sacra”, ha dettodurante la diretta. “Proviamo a raccontare notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. Caromoltonei tempi d’oro con tua moglie. Ma ici sono nella buona e nella cattiva sorte. In più, come ben sai, sei il benvenuto in studio per dire la tua”, ha aggiunto. L'articolo, la: “Tu e” proviene da Daily Show Magazine.