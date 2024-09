Myrta Merlino il regalo di Marco Tardelli dopo la prima puntata di Pomeriggio Cinque

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 3 settembre 2024) Stavolta non è stato un debutto per, per il secondo anno consecutivo alla conduzione di, ma l'emozione era comunque tanta. "Che gioia! Quanto sono felice di essere di nuovo qua con voi" ha detto ieri in diretta, appena entrata nel nuovo studio, di cui va orgogliosa