Muore detenuto disordini a Frosinone

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 11.20nel carcere di, dopo la morte, ieri sera, di un62enne. Vetri spaccati e locali allagati, ma ordine ristabilito in serata. Lo riferisce il sindacato Fns Cisl Lazio che lamenta una cronica carenza di organico nei penitenziari della Regione. Sempre asi indaga sulla morte di un altro, un 34enne trovato privo di vita in cella a maggio: aperto un fascicolo per omicidio, nei confronti di ignoti.