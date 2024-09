Morti e feriti in un attacco russo a Poltava | due missili colpiscono una scuola e un ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 3 settembre 2024) "Duebalistici hanno colpitoe sono finiti su un istituto scolastico e sul vicino". Lo riferisce il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky con un messaggio sui social nel quale dà aggiornamenti in merito all'ultima offensiva della Russia in Ucraina. "Le persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Molte persone sono state salvate, ma tante sono rimaste ferite. Sfortunatamente, ci sono molte vittime", ha detto in un video il presidente. Secondo quanto riporta la Bbc, che cita la first lady ucraina e moglie di Zelensky, Olena Zelenska, il numero di vittime è salito a 47, mentre isono 206. Stando a quanto ha riferito il presidente, i duehanno danneggiato anche una parte dell'istituto militare per le comunicazioni della zona. La città è situata nella parte orientale del paese, circa 130 chilometri a ovest di Kharkiv.