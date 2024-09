Morta Hvaldimir la balena beluga spia che aveva scelto la libertà

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 3 settembre 2024) Avvistata nel 2019 nelle acque di Hammerfest, in Norvegia, con un'imbracatura con telecamera, era stata soprannominata «laarrivata dall'est». Bianca come il latte, docile e giocherellonaconquistato il cuore di tanti e la notorietà sul web. Ritrovata da alcuni pescatori senza particolare ferite, verrà esaminata per accertare le cause della sua morte improvvisa e prematura