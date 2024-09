Morta Danielle Moore | la celebre cantante aveva solo 59 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) La comunità musicale è in lutto per la scomparsa die frontwoman del gruppo Crazy P, venuta a mancare all’età di 52. La notizia è stata diffusa attraverso un post su Instagram dagli stessi membri della band, che hanno espresso il loro shock e dolore per la perdita improvvisa e tragica. “Siamo sconvolti nell’annunciare l’incredibile e scioccante notizia che la nostra bellissimain circostanze improvvise e tragiche. Questo è accaduto nel pomeriggio di venerdì 30 agosto. Noi stessi non possiamo credere alla notizia e sappiamo che sarà lo stesso per tutti voi”, ha scritto la band. La causa della morte non è stata resa nota, lasciando i fan e il mondo della musica nel dolore e nell’incertezza.