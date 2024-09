Milano ricorda il generale Dalla Chiesa Sala | Famiglia devota al dovere civico

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di martedì 3 settembre 2024) Si è tenuta questa mattina la cerimonia di commemorazione per la strage in cui sono morti ilCarlo Alberto, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo.strage, avvenuta in via Carini a Palermo per mano di Cosa Nostra, sono passati 42 anni.