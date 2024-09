Mic | Renzi ‘che aspetta a dimettersi Sangiuliano?’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) – “CheGennaro Sangiuliano?”. Così Matteonella enews. Scrive il leader di Iv: “Sono amareggiato per la vicenda Sangiuliano. Il inistro della Cultura che ha cancellato la 18App accusando i ragazzi di truffe sta coprendosi di ridicolo per la vicenda di una sua collaboratrice, più o meno ufficiale, esponendo anche la Presidente Meloni e tutto il Governo”. “Quello che però fa male in questa storia è l?utilizzo spregiudicato di Pompei. Noi abbiamo fatto tanta fatica, dieci anni fa, a rilanciare Pompei, credetemi. Sembrava un?impresa disperata e invece abbiamo restituito la bellezza di quel luogo al mondo. Leggere oggi che forse non si farà il G7 a Pompei per evitare le polemiche su questa storia boccaccesca (magari! Boccaccio era una persona seria) mi riempie il cuore di tristezza.