Mic | Pd ‘Sangiuliano subito in Parlamento inaccettabile ministro sotto ricatto’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set (Adnkronos) – “La convocazione delSangiuliano a Palazzo Chigi è la prova che la ricostruzione che è stata fatta ieri da Meloni in diretta televisiva non è veritiera e piena di imprecisioni”. Lo dice la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera Irene Manzi. “Sangiuliano ha mentito e lo ha fatto anche alla più alta carica del governo le cui dichiarazioni sono state sbugiardate dalla pubblicazione di importanti documenti sui social network da parte di una persona estranea all’amministrazione che, secondo ile la presidente del consiglio, non avrebbe dovuto aver accesso a quelle informazioni”, prosegue.