Mic | Manzi Pd ‘Sangiuliano ha mentito a Meloni chiarezza su difesa smentita in diretta tv’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) – ?Lad?ufficio del governo che arriva per bocca della presidente del consiglio vieneinsui canali social della ?consigliera del ministro mai formalizzata? che ha pubblicato foto di alcuni documenti legati al g7 cultura che le sono stati condivisi. È la prova che quanto riportato da Sangiuliano anon corrisponde esattamente al vero e coinvolge adesso la più alta carica del governo in questa imbarazzante vicenda. Può un ministro mentire alla presidente del consiglio per cercare di auto scagionarsi da una situazione dai contorni così poco chiari ??. Lo chiede la capogruppo democratica nella commissione Cultura della Camera, Irene