Mic | Magi ‘totale squallore sottobosco governo Meloni’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – ?Non bastava la fascisteria razzista, omofoba, antisemita e nostalgica di Hitler e Mussolini che anima i giovani di Fratelli d?Italia: ora arriva anche lo scandaletto da film di serie B al ministero della Cultura con tanto di smentita in diretta Tv alla premier Meloni da parte della presunta consulente di Sangiuliano". Lo scrive su X il segretario di Più Europa Riccardo."Il Ministro può dimettersi o meno, la premier può chiederne la testa o meno, ma resta sullo sfondo lodi undiinadeguato e imbarazzante che rappresenta, in fondo, il vero volto dell?esecutivo Meloni. Gli italiani non si meritano questo cinepanettone estivo da quattro soldi?.