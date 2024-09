Mercato auto battuta d’arresto ad agosto

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 3 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –per ilad. Secondo quanto rileva il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state immatricolate 69.121 vetture, ossia il 13,4% in meno rispetto all’anno precedente. I trasferimenti di proprietà hanno fatto registrare una diminuzione dell’1,8%. Il volume globale delle vendite mensili ha interessato per l’80% le vetture usate. La quota dellecompletamente elettriche si è attestata al 3,7% sul totale delle immatricolazioni. Percentuale simile per le ibride plug-in. Secondo quanto rileva l’Anfia, l’onda lunga dell’inflazione, insieme ai tassi di interesse ancora elevati per finanziare l’acquisto di un nuovo veicolo, pesa negativamente sul desiderio dei consumatori di cambiare vettura. In calo anche ildi moto, scooter e ciclomotori che ha segnato complessivamente una diminuzione del 2,5% ad