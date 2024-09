Mario Curnis il biondino | nel ’64 fondò il Cai Nembro oggi è il più grande d’Italia

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ALPINISTA LEGGENDARIO. Fu anche il primo presidente della sottosezione che ora festeggia il 60° di vita. «Ci davano dei matti, allora si andava in montagna per far la legna e le castagne. Per noi, era sentirci liberi».