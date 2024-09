Maltempo nubifragio su Roma | In un’ora la pioggia di un mese autunnale FOTO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 3 settembre 2024) Un forte temporale, cone vento, ha colpito la città questo pomeriggio. L’assessora all'Ambiente del Campidoglio Sabrina Alfonsi ha fatto sapere che “sul centro della città sono caduti in meno di un'ora 60 millimetri di, gli stessi che in media si cumulano in un intero”. Protezione Civile: “È stato un downburst”