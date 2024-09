Maltempo a Roma bomba d' acqua e allagamenti in centro VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono oltre 30 gli interventi effettuati, dalle 14 di oggi pomeriggio, dai vigili del fuoco ae provincia a causa del. Si tratta principalmente di danni d', alberi e rami caduti, rimozione di cornicioni e tegole. Le zone maggiormente colpite, oltre alstorico, sono la Rustica, Prati, lungotevere Ostiense e Circo Massimo dove a causa del vento è caduta un’impalcatura ma senza provocare feriti. Altri 40 interventi sono in attesa di essere effettuati. La Capitale è in difficolta dopo che due pesanti fenomeni temporaleschi si sono scatenati nel giro di tre ore. I cittadini sono corsi a cercare riparo sotto le tettoie delle attività commerciali e i turisti, molti con maglietta e bermuda date le temperature, sono stati presi in contropiede.