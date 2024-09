Mafia | Piantedosi ' strage Dalla Chiesa ha segnato avanzamento attacco cosche a Stato' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Palermo, 3 set. (Adnkronos) - "Carlo Albertoebbe, in particolare, l'intuizione di guardare al fenomeno mafioso e alla guerra di mafia secondo un approccio globale e complessivo: egli capì che se la mafia agisce dividendo, la strategia vincente per contrastarla non può che essere quella della coesione. La mafia temeva il prefetto, ne temeva il coraggio, l'esperienza e la grande capacità operativa". Così il ministro dell'Interno Matteoricordando il generale Carlo Albertoin cattedrale a Palermo.