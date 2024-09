Mafia | Piantedosi ' Dalla Chiesa ha saputo parlare con linguaggio integro di chi ha dato esempio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Palermo, 3 set. (Adnkronos) - "L'autenticità del servizio del generale Carlo Albertoalla Repubblica emoziona. Ciò soprattutto perché, negli anni più duri del contrasto al terrorismo prima e allapoi, haagli uomini e alle donne, ai cittadini, alle comunità.con ildi chi, chiedendo il rispetto della legge, è stato il primo a dare l', a non nascondere le difficoltà di un servizio che comporta l'esercizio di responsabilità e che impone sacrificio". Così il ministro dell'Interno Matteonel suo intervento in Cattedrale a Palermo per ricordare il generale ucciso il 3 settembre di 42 anni fa.