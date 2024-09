Mafia | Nando Dalla Chiesa ‘a Palermo con i miei studenti nuovi racconti per l’antimafia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 set. (Adnkronos) – “E’ importante andare nei luoghi dove è stata fatta la storia”. Così, in una intervista a Repubblica Paleremo, figlio del generale Carlo Alberto, che oggi sarà aper le commemorazioni. Con lui ci sarà un gruppo di 40universitari di scienze politiche di Milano. “Vorrei che iincontrassero mio padre nei luoghi simbolo che visiteremo ? spiega ? da via Carini, teatro della strage del 3 settembre 1982, alla prefettura, alla Legione carabinieri, al palazzo di giustizia, alla caserma di Corleone”. “Il titolo del nostro percorso è, capitale die di anti. Vorrei che si capisse la complessità della storia di questa città. Perché nella storia, in realtà, non si riparte. Questo ho imparato, c?è un flusso nella storia.