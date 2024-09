Mafia | Borghi Iv ' Dalla Chiesa figura decisiva contro mafia e terrorismo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Quaranta due anni fa, la violenza mafiosa uccideva il generale Carlo Alberto, insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo”. Lo scrive sui social Enrico, capogruppo di Italia Viva al Senato. “Ricordiamo questo protagonista delle nostre istituzioni repubblicane, che in anni difficili fu decisivo per la sconfitta delprima e per la lotta allasuccessivamente. La sua esperienza di prefetto di Palermo, anche se per solo quattro mesi, insediatosi subito dopo il delittoPio La Torre, sarà infattiper l'introduzione nel nostro codice penale del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Ne ricordiamo la memoria, lae l'impegno, per la tutela e la salvaguardia delle istituzioni repubblicane”, conclude.