Mafia | Bergamini ' Fi si stringe attorno a Rita Dalla Chiesa e famiglia con affetto'

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "In questo giorno, quarantadue anni fa, il Prefetto di Palermo Carlo Albertoveniva ucciso in un attentato mafioso. Insieme a lui, morirono sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di polizia Domenico Russo. La figura del Generale è legata ad una strenua difesa della libertà in questo Paese: dal terrorismo ideologico, che aveva sparso morte e sofferenza negli anni '60. E poicriminalità organizzata, che opprimeva interi pezzi di società con la violenza, il ricatto, la paura, l'omertà . Oggi, quindi, ci stringiamo cone rinnovata commozionealla figlia, che condivide con noi il percorso di cambiamento dell'Italia, ai suoi fratelli e a tutti i familiari. Tutti loro, quel 3 settembre 1982, hanno pagato un prezzo altissimo e tutti gliene saremo sempre grati".