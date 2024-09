Louis Vuitton Cup Luna Rossa in testa alla classifica generale davanti a New Zealand

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) A Barcellona è andata in scena la quinta giornata dellaCup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare Team Newnel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque catalane prosegue il lungo cammino che conduce al confronto risolutore per l’assegnazione del trofeo sportivo più antico del mondo. Si sono però disputate soltanto due regate prima dell’interruzione a causa dei fulmini.ha firmato una netta vittoria contro Team New: il successo non assegna punti per lache promuove le migliori quattrote alle semifinali dellaCup, ma è fondamentale dal punto di vista psicologico e permette all’equipaggio italiano di issarsi al comando della graduatoria di cui fanno parte ai Kiwi (fine a se stessa, visto che non ha ripercussioni sul torneo).