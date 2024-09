L' omicidio del generale Dalla Chiesa 42 anni fa alla cerimonia in via Carini anche il ministro Piantedosi

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 3 settembre 2024) Aveva combattuto e vinto il terrorismo e non poteva che essere l'uomo giusto per contrastare Cosa nostra. Gli promisero poteri speciali, quando lo mandarono da prefetto in Sicilia - dove era peraltro già stato nei decenni precedenti - ma poi lo lasciarono solo. E' così che la sera del 3 settembre