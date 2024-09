LIVE Sinner-Paul 7-6 5-6 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una palla break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 Battuta vincente dell’americano. Qui qualche rimpianto c’è perper lanonta. A-40 Serve&volley, in rete la risposta di diritto dell’italiano. 40-40 Aveva risposto bene, pesante l’errore col successivo rovescio. 40-A Corto con il dirittolo castiga subito con il rovescio incrociato. 40-40 Stavoltaè attento sulla battuta esterna, poi lungo il diritto di. 40-30 Sul nastro il diritto dell’americano. 40-15 Scambio stupendo, lo chiudecon un passante di diritto in avanzamento. 40-0 Ace esterno. 30-0 Larga la risposta di diritto disulla seconda dell’americano. 15-0 Sta servendo davvero benecon la traiettoria esterna. Poi chiude il punto con una volée alta di diritto. 5-5 Ancora servizio e diritto. 40-0 Scambio logorante.