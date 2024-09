Lista Champions League un taglio da fare | 2 in lotta Dubbio Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Entro la mezzanotte l’dovrà consegnare alla Uefa la. Ci sarà unda compiere: due i giocatori in. Qualche incertezza rimane. BAGARRE –da consegnare per l’entro la mezzanotte di oggi. Il club nerazzurro, dopo l’esclusione sicura di Tajon Buchanan (causa infortunio), dovrà decidere fra due giocatori per un secondo: Joaquin Correa o Tomas Palacios. Bagarre tutta argentina tra il Tucu, quinto attaccante di Simone Inzaghi, e il giovane difensore appena arrivato. Tutto lascia pensare ad un’esclusione proprio dell’ex Lazio, ma rimane comunque un’incertezza. Inzaghi ha tempo per decidere. La logica delle coppie favorisce appunto Palacios, ma Correa ha ancora qualche speranza.